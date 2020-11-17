В Вырице задержали домушника, оставившего хозяев квартиры без обуви

В Гатчинском районе Ленобласти полицейские задержали домушника, который похитил не только деньги и гаджеты, но и прихватил обувь.

В отдел полиции обратилась 29-летняя женщина, проживающая в одном из домов на Коммунальном проспекте в Вырице. Она рассказала, что в период с 15 часов 14 ноября до 10 часов 15 числа неизвестный, разбив стекло балконной двери, проник в ее квартиру.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и области, хозяйка обнаружила пропажу 75 тыс. рублей, двух планшетов, двух мобильных телефонов и обуви. Сумма ущерба составила 85,5 тыс. рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.

В понедельник, 16 ноября, у дома по Коммунальному проспекту в Вырице стражи порядка задержали подозреваемого с похищенным. Им оказался 31-летний мужчина.

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