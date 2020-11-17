Семейная пара изнасиловала приезжего в квартире на Науки

В Калининском районе Петербурга житель Челябинской области заявил в полицию об изнасиловании, однако потом в сказанном усомнился.

Инцидент произошел в квартире дома №79 по проспекту Науки. В понедельник, 16 ноября, в отдел полицию обратился 35-летний приезжий. Он рассказал, что мужчина и женщина пригласили его в гости.

Как стало известно gazeta.spb.ru, там заявителя избили, а после совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера. Затем под угрозой физической расправы пострадавшего заставили написать долговую расписку на 350 тыс. рублей.

Прибывшие полицейские задержали подозреваемые: 41-летний неработающий житель Воронежской области и 39-летняя неработающая петербурженка. Изъята расписка.

Медики диагностировали у пострадавшего острые трещины прямой кишки, оказали ему первую помощь и в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Позднее он вновь обратился к правоохранителям, просил не проводить проверку по факту его заявления, та как потерпевшим себя не считает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Вырице задержали домушника, оставившего хозяев квартиры без обуви.