Петербургские вузы компенсируют студентам оплату проезда за «дистанционку»

Компенсация стоимости проезда к месту жительства стала одной из рекомендаций. Фото: Baltphoto

Компенсация стоимости проезда к месту жительства стала одной из рекомендаций. Фото: Baltphoto

Почти все вузы Петербурга приняли решение о компенсации студентам оплаты проезда до дома на время дистанционного обучения. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.

Так, почти все высшие учебные заведения города компенсируют иногородним студентам стоимость билетов домой на время «дистанционки» из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Как сообщил ТАСС, Минобрнауки опубликовало информацию о том, что подведомственные ему вузы Северной столицы должны перейти на «удаленку». При этом руководству университетов предлагали помогать обучающимся материально.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России разрешили привлекать студентов к тестированию на COVID-19. Речь идет только о студентах медицинских вузов после третьего курса. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.