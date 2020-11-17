Российский боец MMA высказался по поводу конфликта Харитонова и Яндиева

Российский боец MMA высказался по поводу конфликта Харитонова и Яндиева
Магомед Исмаилов. Фото: https://www.instagram.com/maga_isma/

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Исмаилов высказался по поводу конфликта бывшего бойца Bellator Сергея Харитонова и бывшего бойца UFC Адама Яндиева.

«Оскорбить Адама и не ждать ответной реакции — глупым надо быть! Я в шоке от Харитонова!» — написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, 13 ноября. Харитонов был избит Яндиевым в Москве. Драка произошло в «Лужниках». После этого Харитонов попал в больницу с сотрясением мозга, у него также диагностировали травму правого глаза и перелом носа. Сейчас Яндиев задержан в качестве подозреваемого по делу о драке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве правоохранительные органы возбудили два уголовных дела в отношении бойца Яндиева за драку с спортсменом ММА Сергеем Харитоновым. Дело в отношении участника Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева заведено по статье 115, – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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