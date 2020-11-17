На Ленинском проспекте нашли ручную гранату времен ВОВ

На Ленинском проспекте нашли ручную гранату времен ВОВ
Специалисты ОМОН изъяли боеприпас. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В Красносельском районе Петербурга обнаружили старую ручную гранату времен Великой Отечественной войны. Территорию оцепили сотрудники ОМОНа.

Об этом стало известно сегодня, 17 ноября. Боеприпас нашли возле одного из домов Ленинском проспекте.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу и Ленобласти, прибывшие сотрудники ОМОНа оцепили территорию с боеприпасом и забрали гранату. Ее в дальнейшем уничтожат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что взрывотехники ОМОН ликвидировали боеприпасы, обнаруженные на Петроградке.

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