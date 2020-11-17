Школьники Петербурга могут перейти на цикличное обучение из-за Covid-19

В Северной столице разработали специальную программу обучения детей в школах, если ситуация с коронавирусом изменится в худшую сторону. Учащимся может быть предложена форма «2 плюс 1».

Об этом сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина в программе «Открытая студия» на телеканале «78».

По словам парламентария, данная цикличная форма обучения подразумевает, что дети будут две недели учиться дома, а потом на одну неделю возвращаться к очным занятиям в школе.

Уроки дома будут носить теоретический характер, а в учебном заведении – практический.

Отмечается, что данная система является крайней мерой. Она будет принята в случае критической обстановки с коронавирусом в городе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге учителей с коронавирусом стало в два раза больше после школьных каникул.