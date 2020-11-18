Первый трейлер полнометражного фильма «Том и Джерри» появился в сети

Популярный многосерийный мультсериал «Том и Джерри» получит свое возрождение в виде полнометражного фильма. Первый трейлер появился на канале компании Warner Bros в YouTube.
Новый фильм станет продолжением приключения всем известных героев Тома и Джерри. В трейлере пользователям видеохостинга показали, как будет строится сюжет нового фильма.
Планируется, что в картинке будет задействована не только всем привычная мультипликация, но и игра актеров. Также отмечается, что герои станут более объемными.
Сюжет фильма будет завязан на истории сотрудников отеля в Нью-Йорке, которые обратятся за помощью к уличному коту Тому. Они попросят его избавиться от Джерри, потому что он может испортить важное мероприятие, – процесс бракосочетания.
Предполагается, что фильм выйдет в прокат в следующем году. Режиссером картины стал Тим Стори, известный как автор «Фантастической четверки».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в сети появился трейлер фантастического блокбастера «Дюна».