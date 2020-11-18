Первый трейлер полнометражного фильма «Том и Джерри» появился в сети

Появился трейлер фильма "Том и Джерри" Фото: скриншот с YouTube-канала WBRussia

Появился трейлер фильма "Том и Джерри" Фото: скриншот с YouTube-канала WBRussia

Популярный многосерийный мультсериал «Том и Джерри» получит свое возрождение в виде полнометражного фильма. Первый трейлер появился на канале компании Warner Bros в YouTube.

Новый фильм станет продолжением приключения всем известных героев Тома и Джерри. В трейлере пользователям видеохостинга показали, как будет строится сюжет нового фильма.

Планируется, что в картинке будет задействована не только всем привычная мультипликация, но и игра актеров. Также отмечается, что герои станут более объемными.

Сюжет фильма будет завязан на истории сотрудников отеля в Нью-Йорке, которые обратятся за помощью к уличному коту Тому. Они попросят его избавиться от Джерри, потому что он может испортить важное мероприятие, – процесс бракосочетания.

Предполагается, что фильм выйдет в прокат в следующем году. Режиссером картины стал Тим Стори, известный как автор «Фантастической четверки».

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