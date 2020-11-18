«Пройденный этап»: Безруков отказался сниматься в продолжении «Бригады»

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"Бригада". Фото: кадр из сериала

Народный артист России Сергей Безруков признался, что не станет сниматься в продолжении сериала «Бригада», который сделал его знаменитым. Он заявил, что это пройденный этап.

Об этом актер рассказал в интервью на You-Tube шоу «Честно говоря с Паулиной». По его словам, невозможно перенести Сашу Белого в современные реалии, героя пришлось бы менять, что могли отрицательно воспринять зрители.

Безруков отметил, что не хочет играть отрицательных и неоднозначных персонажей, потому что опасается реакции детей. То же самое касается постельных сцен. И добавил, что из-за этого никогда не сыграет в кино или сериале насильника и маньяка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Безруков снялся в новом клипе Тимати и вернулся к старой роли.

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