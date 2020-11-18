В Сестрорецке пляж засыпало зелеными водорослями и женскими прокладками

Дубковский пляж в Сестрорецке усыпало мусором. На песке валяются средства личной гигиены, этикетки, упаковки, пакеты.

Горожане обратили внимание на большое количество мусора, оказавшегося на пляже рядом с парком Дубки. Кадрами увиденного они поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях запечатлены зеленые водоросли, фрагменты пластика полиэтилена и гигиенические прокладки.

По одной из версий, недалеко произошел прорыв канализации, после чего отходы оказались в заливе. На берег их могло выбросить из-за сильных ветров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России вырастут тарифы на вывоз мусора для граждан в следующем году.