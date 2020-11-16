В России вырастут тарифы на вывоз мусора для граждан в следующем году

Тариф вырастет в следующем году. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Тариф вырастет в следующем году. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В России планируют увеличить плату за вывоз мусора в 2021 году в среднем на 4%. Изменение тарифа произойдет в июле следующего года.

Об этом рассказал замглавы компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Алексей Макрушин, сообщает ТАСС.

По словам специалиста, рост тарифа традиционно произойдет раз в год. Дата изменения тарифа – 1 июля 2021 года.

«Сейчас проходит компания, в рамках которой собираются заявки на установление тарифов на очередной год», – пояснил Алексей Макрушин.

Считается, что в следующем году рост тарифа будет ограничен предельным индексом, поэтому увеличение суммы будет идти с заранее согласованным темпом. В целом, по словам Алексея Макрушина, сумма платы на вывоз отходов может стать больше на 4%.

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