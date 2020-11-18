На Индустриальном троица разнесла остановку и автобус

На Индустриальном троица разнесла остановку и автобус
В отдел полиции обратился водитель автобуса. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге полицейские задержали троих хулиганов, которые повредили остановку и дверь автобуса. У них произошел конфликт с водителем общественного транспорта.

Инцидент случился ранним утром вторника, 17 ноября, на Индустриальном проспекте. В отдел полиции обратился 43-летний мужчина. Он рассказал, что трое незнакомцев на Hyundai Solaris повредили остановку и переднюю дверь пассажирского автобуса.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие правоохранители задержали хулиганов в возрасте 27 и 29 лет.

На дебоширов составили административные протоколы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино росгвардейцы задержали хулигана, разбившего магнитолу в такси.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Насильник два дня удерживал подростка в петербургском отеле
Пьяная женщина грозилась взорвать кафе на проспекте Художников
На Индустриальном проспекте обнаружили труп мужчины с ножевым ранением
На Индустриальном троица разнесла остановку и автобус
Утренние пробки в Петербурге достигли 5 баллов
Циклон принесет в Петербург мокрый снег с дождем, потеплеет до +9
ВОЗ выявила рекордный рост числа заражений Covid-19 за неделю
В России предложили ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч