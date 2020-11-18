На Индустриальном троица разнесла остановку и автобус

В Петербурге полицейские задержали троих хулиганов, которые повредили остановку и дверь автобуса. У них произошел конфликт с водителем общественного транспорта.

Инцидент случился ранним утром вторника, 17 ноября, на Индустриальном проспекте. В отдел полиции обратился 43-летний мужчина. Он рассказал, что трое незнакомцев на Hyundai Solaris повредили остановку и переднюю дверь пассажирского автобуса.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие правоохранители задержали хулиганов в возрасте 27 и 29 лет.

На дебоширов составили административные протоколы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела

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