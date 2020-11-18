Пьяная женщина грозилась взорвать кафе на проспекте Художников

Пьяная женщина грозилась взорвать кафе на проспекте Художников
Женщина сделала звонок среди ночи. Фото: Pixabay

В Петербурге неизвестная женщина грозилась взорвать кафе на проспекте Художников. Меньше чем через час подозреваемую в преступлении задержали.

Анонимный звонок поступил правоохранителям во вторник, 17 ноября, в 00:50. Горожанка заявила, что находится у дома №23 по проспекту Художников, а после огласила свое намерение.

Как стало известно Gazeta.spb.ru, стражи порядка установили, что номер, с которого был сделан звонок, зарегистрирован на безработную 57-летнюю женщину, проживающую в доме №22 по проспекту Художников. В 1:30 ее задержали.

Женщина находилась в нетрезвом виде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге лжеминеры требовали 50 тыс. долларов в биткоинах, угрожая взрывами.

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