Насильник два дня удерживал подростка в петербургском отеле

Насильник два дня удерживал подростка в петербургском отеле
Девочку насильно удерживали в отеле. Фото: pixabay.com

В Приморском районе Петербурга неизвестный мужчина надругался над несовершеннолетней девочкой.

Во вторник, 17 ноября, в отдел полиции обратился 41-летний мужчина. Он рассказал, что в период с 22:00 14 ноября до 13:00 16 числа в одном из отелей неизвестный насильно удерживал и совершил насильственные действия в отношении его дочери.

Как стало известно Gazeta.spb.ru, мужчина добавил, что злоумышленник познакомился с девочкой в соцсети «ВКонтакте», а после назначил встречу.

Заявитель также указал приметы незнакомца: мужчина азиатской внешности на вид 25-27 лет, рост 165 см, волосы темные, в красной кепке, был одет в серую куртку, синие джинсы.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали египтянина за изнасилование школьницы в отеле.

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