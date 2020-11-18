Движение по трассе М-10 в Ленобласти перекрыто из-за массового ДТП

Движение по трассе М-10 в Ленобласти перекрыто из-за массового ДТП
Обстоятельства столкновения выясняются. Фото: pixabay

На трассе М-10 в Ленинградской области произошло массовое ДТП. Движение по федеральной дороге в сторону Москвы оказалось перекрыто.

Дорожный инцидент случился сегодня, 18 ноября, на 602-м километре дороги в населенном пункте Трубников Бор. Дорогу не смогли поделить три грузовых автомобиля и микроавтобус.

Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», двигающиеся в попутном направлении машины столкнулись около 11 часов.

Обстоятельства аварии неизвестны. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Peugeot влетел в маршрутку на перекрестке Маршала Блюхера и Лабораторного.

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Движение по трассе М-10 в Ленобласти перекрыто из-за массового ДТП