Движение по трассе М-10 в Ленобласти перекрыто из-за массового ДТП

На трассе М-10 в Ленинградской области произошло массовое ДТП. Движение по федеральной дороге в сторону Москвы оказалось перекрыто.

Дорожный инцидент случился сегодня, 18 ноября, на 602-м километре дороги в населенном пункте Трубников Бор. Дорогу не смогли поделить три грузовых автомобиля и микроавтобус.

Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», двигающиеся в попутном направлении машины столкнулись около 11 часов.

Обстоятельства аварии неизвестны. Информация о возможных пострадавших не приводится.

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