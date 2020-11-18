Шесть человек пострадали в смертельном ДТП в Лодейном поле

В городе Лодейное поле в Ленинградской области произошла крупная авария в результате которой погиб человек.

ДТП случилось в среду, 18 ноября, в 10:32 на улице Железнодорожной. 39-летний водитель грузового авто столкнулся с микроавтобусом ПАЗ, которым управлял 47-летний водитель.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, травмы различной степени тяжести получили 6 человек. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи. Еще один человек скончался от полученных травм на месте аварии.

По факту произошедшего проводиться проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение по трассе М-10 в Ленобласти перекрыто из-за массового ДТП.