На «Авито» выставили объявление о продаже Boeing 757-230 за 262 млн рублей

На Авито Авто появилось необычное объявление: на продажу выставили пассажирский авиалайнер Boeing-757. Самолет рассчитан на 230 пассажиров, а расстаться с ним готовы за 262 млн рублей.

По информации, предоставленной продавцом, воздушное судно собрали в 1993 году, а в 2015 году проводился его ремонт. С начала использования Boeing настал 75 314 часов и совершил 21 540 посадок. Сейчас пассажирский лайнер находится в аэропорту «Жуковский» неподалеку от Москвы, где его предлагается забрать покупателю.

Автор объявления отмечают, что продажа Boeing проходит в рамках арбитражного судопроизводства. Как пишет пресс-служба «Авито Авто», предложения по покупке самолетов размещают на сайте регулярно, однако это обычно это маломерные судна, предназначенные для частных поездок или перевозок небольших грузов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работник петербургского предприятия выставил на «Авито» защитную каску с автографом Владимира Путина за полмиллиона рублей.