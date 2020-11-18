Два человека погибли в жестком ДТП на Мурманском шоссе

Два человека погибли в жестком ДТП на Мурманском шоссе
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На Мурманском шоссе в Ленобласти произошло ДТП с участием микроавтобуса и фуры. В результате столкновения погибли два человека.

Трагедия случилась сегодня, 18 ноября, на 65-м километре трассы «Кола». Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что на месте работают спасатели, сотрудники скорой помощи и полиции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти, в результате аварии погибло два человека из микроавтобуса и один пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шесть человек пострадали в смертельном ДТП в Лодейном поле.

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Два человека погибли в жестком ДТП на Мурманском шоссе