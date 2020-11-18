После смертельной аварии с автобусом в Лодейном поле возуждено уголовное дело

В среду, 18 ноября, в городе Лодейное поле Ленинградской области произошло столкновение пассажирского автобуса и большегруза. Жертвой аварии стала 83-летняя пассажирка «ПАЗа».

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 10:30 на Железнодорожной улице. По предварительной версии, 39-летний водитель грузовика не справился с управлением, вследствие чего совершил столкновение с автобусом. Помимо погибшей пенсионерки, травмы получили 11 человек. Четверым потребовалась госпитализация, один человек находится в реанимации.

По факту смертельной аварии следователями ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти возбуждено уголовное дело. Предполагаемый виновник инцидента задержан, расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области произошло еще одно смертельное ДТП, на Мурманском шоссе, жертвами инцидента стали два человека.