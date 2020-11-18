Студенты МГУ отправятся в суд, чтобы получить скидку на дистанционное обучение

Они уверяют, что переход на удаленку повлиял на качество образование.

Студенты Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова собираются отправляться в суд, где планируют требовать скидку на обучение. Они отмечают, что теперь получают знания из дома и их не устраивает качество образования. Они рассчитывают на перерасчет. Об этом пишет РИА Новости.

Замглавы Министерства образования и науки Андрей Омельчук отметил, что выводы о качестве образования в МГУ могут делать только сами студенты и университет. Он считает, что никаких глобальных перемен в связи с пандемией коронавируса быть не могло. Омельчук добавил, что нагрузка на преподавателей в связи с новыми обстоятельствами выросла, так что дешевле образование быть не может.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что школы Петербурга могут перейти на цикличное обучение. Власти города разработали такую форму обучения, при которой дети две недели изучают теорию дома, а потом неделю ходят в школу, где выполняют другие практические задания.