Школы Петербурга могут перейти на цикличное обучение

В случае ухудшения эпидситуации школы Северной столицы перейдут на цикличную форму обучения. Такое заявление сделала вице-губернатор города Ирина Потехина.

В ходе программы «Открытая студия» на телеканале «78» она отметила, что при ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией власти города разработали такую форму обучения, при которой дети две недели изучают теорию дома, а потом неделю ходят в школу, где выполняют другие практические задания.

При этом Потехина отметила, что прежде чем перевести детей на такой формат обучения, его нужно согласовать с Роспотребнадзором.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зимняя сессия в вузах пройдет в дистанционном формате. Однако если у учебных заведений нет возможности проводить сессию удаленно, то допускается очная сдача экзаменов.