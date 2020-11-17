Зимняя сессия в вузах пройдет в дистанционном формате

Российские студенты будут сдавать предстоящую зимнюю сессию дистанционно. Об этом рассказал глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Соответствующее заявление он сделал сегодня, 17 ноября, в ходе заседания совета Российского союза ректоров. По словам Фалькова, к вузам нет жестких требований по введению коронавирусных ограничений.

Как сообщил ТАСС, министр также отметил, что организация смешанного формата предстоящей сессии создаст дополнительные риски заражения в период сложной эпидемиологической ситуации. Однако если у учебных заведений нет возможности проводить сессию удаленно, то допускается очная сдача экзаменов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские вузы компенсируют студентам оплату проезда за «дистанционку».