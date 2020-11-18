На Народной улице не смогли разъехаться две легковушки

Вечером 18 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы рассказали, что что машины столкнулись в кармане. Судя по опубликованным в Сети снимкам, машины не получили значительных повреждений.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в четверг, 12 ноября, на Муринской дороге произошла автомобильная авария, которая серьезно затруднила дорожное движение.