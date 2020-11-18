На Народной улице не смогли разъехаться две легковушки

На Народной улице не смогли разъехаться две легковушки
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 18 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы рассказали, что что машины столкнулись в кармане. Судя по опубликованным в Сети снимкам, машины не получили значительных повреждений.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в четверг, 12 ноября, на Муринской дороге произошла автомобильная авария, которая серьезно затруднила дорожное движение.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти тушили крупный пожар: горел частный до и пристройка
Шнуров оказался самым «дорогим» музыкантом
На проспекте Металлистов произошло серьезное ДТП
В Мурино на мальчика в школе упали ворота: возбуждено уголовное дело
На Народной улице не смогли разъехаться две легковушки
Ученые рассказали необычный способ убить коронавирус
Избирательный штаб Трампа запросил пересчет голосов в двух округах штата ...
ВОЗ предостерегла от лечения коронавируса антибиотиками