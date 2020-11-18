В Мурино на мальчика в школе упали ворота: возбуждено уголовное дело

13-летний парень был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Ленинградской области сегодня, 18 ноября, возбудили уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Известно, что в Мурино на 13-летнего мальчика упали ворота в школе. В результате он получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

Сейчас школьник находится в больнице, где ему оказывается помощь. Тем временем сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Они уже изучили записи с камер видеонаблюдения и пообщались с должностными лицами учебного заведения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд в Петербурге отправил под домашний арест школьников, избивших дворников-мигрантов.