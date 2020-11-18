В Петербурге задержали фехтовальщика: его подозревают в нападении на приезжих

Из-за действий мужчины пострадали два человека.

В Санкт-Петербурге сегодня, 18 ноября, задержали мужчину, подозреваемого в разбое и нападении на двух приезжих. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Участник исторических реконструкций мог ранить сразу нескольких горожан, а затем украсть у них мобильные телефоны. В результате они угодили в больницу: у одного ранено бедро, а у другого – живот.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело. Известно, что мужчина отлично обращается с холодным оружием и имеет около двух сотен клинков. Родственники задержанного охарактеризовали его положительно и не понимают, как он может быть причастен к случившемуся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что заведено уголовное дело за нападение на полицейского с ножом на Энергетиков. На данный момент подозреваемый находится под охраной в медицинском учреждении, где ему оказывается квалифицированная помощь.