В Красносельском районе подросток надышался газовым баллончиком до смерти

В Красносельском районе подросток надышался газовым баллончиком до смерти
Подросток скончался на месте. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге сотрудники полиции обнаружили тело несовершеннолетнего, который вместе со своими приятелями надышался газом из баллончика.

Как стало известно Gazeta.spb.ru, инцидент произошел в среду, 18 октября, у парадной дома №12/1 на улице Десантников. В полицию обратился местный житель о том, что между 8 и 9 этажом дома в бессознательном состоянии лежит несовершеннолетний парень.

На месте был обнаружен труп без насильственных признаков смерти. Им оказался подросток 2004 года рождения, проживающий на Ленинском проспекте. Рядом с ним находились его приятели, ученики 10 класса. Из их объяснений стало понятно, что дети купили в магазине газовый баллончик для заправки зажигалок и отправились к указанному выше адресу.

Погибший надышался газом и потерял сознание. Отмечается, что также данный подросток состоял на учете в полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пьяная женщина грозилась взорвать кафе на проспекте Художников.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
несовершенноление новости спб обнаружение тела


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы поставили дорожникам «двойку» за уборку снега: дороги покрыла ...
Что известно о возможном главе Горизбиркома Петербурга Наталье Чечиной
Утренние пробки в Петербурге оцениваются в 4 балла
В Петербурге задержан ранее судимый мужчина за изнасилование шестнадцатилетней
В Красносельском районе подросток надышался газовым баллончиком до смерти
В Петербурге опять вводят ограничения: что еще находится под угрозой закрытия
В Ленобласти трое граждан предстанут перед судом за подпольное производство ...
ДТП на Васильевском острове перекрыло движение трамваев в сторону Кадетской линии