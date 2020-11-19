В Красносельском районе подросток надышался газовым баллончиком до смерти

В Петербурге сотрудники полиции обнаружили тело несовершеннолетнего, который вместе со своими приятелями надышался газом из баллончика.

Как стало известно Gazeta.spb.ru, инцидент произошел в среду, 18 октября, у парадной дома №12/1 на улице Десантников. В полицию обратился местный житель о том, что между 8 и 9 этажом дома в бессознательном состоянии лежит несовершеннолетний парень.

На месте был обнаружен труп без насильственных признаков смерти. Им оказался подросток 2004 года рождения, проживающий на Ленинском проспекте. Рядом с ним находились его приятели, ученики 10 класса. Из их объяснений стало понятно, что дети купили в магазине газовый баллончик для заправки зажигалок и отправились к указанному выше адресу.

Погибший надышался газом и потерял сознание. Отмечается, что также данный подросток состоял на учете в полиции.

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