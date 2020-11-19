В Петербурге мужчина получил год условно за повреждение автомобиля руками

В Северной столице Красносельский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, который обвинялся в умышленном повреждении автомобиля Lada Vesta.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, мужчине вынесен приговор по статье хулиганство за преступление, совершенное 31 марта 2020 года.

По версии следствия, злоумышленник поздно ночью нанес несколько ударов по корпусу автомобиля Lada Vesta. Автомобиль был припаркован возле одного из домов на улице Тамбасова. Причины данного проишествия так и не удалось установить, в отличие от повреждений, который нанес мужчина транспортному средству.

В результате ударов, пострадали капот и передняя правая дверь, а также левое крыло и задний бампер.

За данное нарушение суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно. Кроме этого, выписан штраф в размере 20 тыс. рублей.

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