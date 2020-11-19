В Петербурге задержан ранее судимый мужчина за изнасилование шестнадцатилетней

В Петербурге задержан ранее судимый мужчина за изнасилование шестнадцатилетней
В Петербурге задержали насильника по "горячим следам". Фото: Pixabay

В полицию обратилась мама ребенка с информацией о том, что ранее судимый житель Северной столицы неоднократно вступал в половую связь с ее дочерью.

Как стало известно Gazeta.spb.ru, об изнасиловании подростка женщина сообщила в среду, 18 ноября. Мужчина 1996 года рождения неоднократно вступал в половую связь с шестнадцатилетней в своей квартире с октября по ноябрь 2020 года.

Сотрудникам полиции удалось задержать насильника по «горячим следам» возле одного из домов по Гражданскому проспекту.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также проводятся служебные проверки для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе подросток надышался газовым баллончиком до смерти. Погибший надышался газом и потерял сознание. Отмечается, что также данный подросток состоял на учете в полиции.

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