В Петербурге задержан ранее судимый мужчина за изнасилование шестнадцатилетней

В полицию обратилась мама ребенка с информацией о том, что ранее судимый житель Северной столицы неоднократно вступал в половую связь с ее дочерью.

Как стало известно Gazeta.spb.ru, об изнасиловании подростка женщина сообщила в среду, 18 ноября. Мужчина 1996 года рождения неоднократно вступал в половую связь с шестнадцатилетней в своей квартире с октября по ноябрь 2020 года.

Сотрудникам полиции удалось задержать насильника по «горячим следам» возле одного из домов по Гражданскому проспекту.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также проводятся служебные проверки для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе подросток надышался газовым баллончиком до смерти. Погибший надышался газом и потерял сознание. Отмечается, что также данный подросток состоял на учете в полиции.