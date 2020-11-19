В Мурино на школьника упали футбольные ворота во время урока физкультуры

Во Всеволожском районе Ленобласти школьник попал в больницу после урока физкультуры. На мальчика упали футбольные ворота.

Инцидент произошел в среду, 18 ноября, в Мурино. В отдел полиции поступило сообщение о госпитализации 13-летнего ученика школы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, подростка доставили в медучреждение прямо с урока физкультуры с переломом основания черепа в тяжелом состоянии.

Прибывшие правоохранители выяснили, что мальчик во время урока, играл в мяч и попал в футбольные ворота. Сами ворота находились у стены в незакрепленном виде, от чего упали прямо на школьника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд в Петербурге отправил под домашний арест школьников, избивших дворников-мигрантов.