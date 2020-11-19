В Петербурге задержали двух курильщиков за ограбление табачного магазина

В Красногвардейском районе Петербурга полицейские раскрыли грабеж на табачный магазин. Возбуждено уголовное дело.

Преступный инцидент произошел 4 ноября в магазине на проспекте Наставников. 7 ноября в отдел полиции обратился 30-летний индивидуальный предприниматель с заявлением о том, что двое неизвестных открыто похитили из торгового зала 17 пачек стиков для курения.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, сумма ущерба составила 2 335 рублей.

В среду, 18 ноября, в ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали двух неработающих петербуржцев в возрасте 20 и 23 лет. Похищенное частично изъято. Молодым людям назначена подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца задержали за избиение и грабеж пенсионерки на улице Пестеля.