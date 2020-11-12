Петербуржца задержали за избиение и грабеж пенсионерки на улице Пестеля

Петербуржца задержали за избиение и грабеж пенсионерки на улице Пестеля
Пенсионерка обратилась в полицию. Фото: pixabay

В Петербурге неизвестный избил и ограбил пенсионерку. Спустя несколько дней его задержали.

Преступный инцидент произошел 6 ноября у дома №8 по улице Пестеля. В отдел полиции обратилась 69-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный мужчина избил ее, а после похитил сумку, в которой находились 4 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, пенсионерка добавила, что позднее сумку злоумышленник бросил. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Во вторник, 10 ноября, на улице Рылеева правоохранители по подозрению в совершенном преступлении задержали 44-летнего мужчину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге пенсионерке удалось убежать от грабителя с ножом.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости спб


 

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