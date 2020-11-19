В Петербурге выясняют причины смерти подростка, рядом с которым нашли баллончик газа

В Красносельском районе Петербурга обнаружили тело подростка без признаков насильственной смерти. Следственный комитет начал доследственную проверку.

Трагический инцидент произошел в среду, 18 ноября. При осмотре места происшествия нашли баллончик со сжиженным газом. Есть ли связь между этим фактом и смертью подростка, предстоит установить следствию.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по городу, мальчик учился в профильном кадетском классе одного из общеобразовательных учреждений Петербурга с октября по декабрь 2017 года, после чего по решению родителей был переведен в другое образовательное учреждение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе подросток надышался газовым баллончиком до смерти. Рядом с ним находились его приятели, ученики 10 класса.