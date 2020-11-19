Петербург получил более 30 млрд рублей на выплаты семьям с детьми и пенсионерам

Губернатор поблагодарил Александра Шишлова за его активную гражданскую позицию, вызывающую уважение среди жителей города. За плодотворный труд и в честь юбилея Александр Шишлов награжден почётной грамотой. Фото: gov.spb.ru

Губернатор поблагодарил Александра Шишлова за его активную гражданскую позицию, вызывающую уважение среди жителей города. За плодотворный труд и в честь юбилея Александр Шишлов награжден почётной грамотой. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел встречу с Уполномоченным по правам человека в Северной столице Александром Шишловым.

В ходе встречи обсуждалось взаимодействие аппарата уполномоченного и властей города в вопросах защиты прав жителей Петербурга. Беглов отметил важность работы, проводимой в сфере улучшения законодательства для предоставления компенсаций и освобождения от арендной платы некоммерческих организаций, занимающихся социальными услугами, а также подчеркнул значимость разработки социальной защиты лиц без определенного места жительства.

Кроме того, стало известно, что Петербург, как и другие субъекты РФ, получил более 30 млрд рублей из федерального бюджета на социальные выплаты семьям с детьми и пенсионерам. Также на встрече обсуждалась программа временного трудоустройства для работников Северной столицы, находящихся под угрозой увольнения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов поздравил с юбилеем экс-председателя Горизбиркома Виктора Миненко.