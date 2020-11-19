На Ушаковском мосту собралась «сильнейшая пробка» из-за ДТП с двумя машинами

На Ушаковском мосту собралась &#171;сильнейшая пробка&#187; из-за ДТП с двумя машинами
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Ушаковском мосту произошло ДТП с участием двух машин. Транспортные средства сильно затрудни проезд для других автомобилей.

Авария случилась сегодня, 19 ноября, на участке в сторону Черной речки. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Ожидается сильнейшая пробка», — написал автор записи.

На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить легковые автомобили. В результате удара они заняли две полосы, из-за чего другим машинам приходится объезжать участников дорожного инцидента по встречной полосе.

Обстоятельства аварии неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Октябрьской набережной светофор рухнул на автомобили.

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