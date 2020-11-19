Напавших на мигрантов подростков-националистов отправили под домашний арест

В Петербурге отправили под домашний арест троих подростков, которые избили мигрантов, публично выкрикивая оскорбительные высказывания.

Преступный инцидент произошел 22 октября у одного из домов по Трамвайному проспекту. По данным следствия, обвиняемые, используя газовые баллончики, напали на четырех граждан Таджикистана.

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов горда, несовершеннолетние нанесли мигрантам удары ногами по голове и туловищу, а также выкрикивали оскорбительные высказывания в их адрес, касающиеся их национальности.

По данным СУ СК РФ по городу, в ходе обысков у 16-летних обвиняемых были изъяты: пневматический пистолет, нож, маска с прорезями для глаз, мобильные телефоны, ноутбук, системный блок, на котором среди удаленных файлов имеются файлы с нацистской символикой, сигнальное устройство и пустые гильзы к нему. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Кроме того, подросткам была избрана мера пресечения.

Подобную меру пресечения, которая будет действовать до 15 января 2020 года, молодым людям избрал Кировский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержаны подростки за нападение на дворников.