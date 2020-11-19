Минстрой предлагает запретить строительство апартаментов

Заместитель главы Минстрой Никита Стасишин заявил, что ведомство намерено утвердить жилой статус уже построенных апартаментов, однако ввести запрет на их возведение в дальнейшем.

Мнение министерства Стасишин огласил в четверг, 19 ноября, в ходе выступления на заседании Совета Федерации. На данный момент ведомство считает, что строительство апартаментов в будущем нецелесообразно, однако уже построенные здания запрещать также не имеет смысла. «Но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что все — эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье», — сказал Стасишин.

Отметим, что статус апартаментов является проблемным вопросом в России уже не первый год. Планировалось, что еще в 2016 году апартаменты юридически станут равны жилым помещениям в многоквартирных домах, однако законопроект так и не был принят.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2025 году в Петербурге начнется строительство железнодорожного кольца.