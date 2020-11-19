В Госдуме заявили о провале пенсионной реформы и необходимости создания новой

В Госдуме заявили о провале пенсионной реформы и необходимости создания новой
Пенсионная система показала свою неэффективность, уверен Миронов. Фото: pixabay

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил вновь выплачивать пенсии из бюджета, заявив о провале пенсионной реформы.

По его словам, «косметические правки» не могут спасти пенсионную систему от банкротства. Миронов подчеркнул, что средний размер пенсии ненамного выше прожиточного минимума, которого недостаточно для полноценной жизни. Он предложил Госдуме признать реформу неудачной и вернуться к выплатам напрямую из бюджета.

Глава «Справедливой России» считает, что прямые выплаты из бюджета снизят риски неэффективного инвестирования пенсионных накоплений граждан, а также сократят расходы на содержание Пенсионного фонда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургу направили более 30 миллиардов рублей из федерального бюджета на социальные выплаты. Деньги направят семьям с детьми, пенсионерам и другим категориям граждан.

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