Организаторы «Евровидения-2021» изменили правила из-за пандемии коронавируса

"Евровидение-2021" намерены провести в мае 2021 года. Напомним, что в этом году конкурс по понятным причинам был отменен. Фото: pixabay

"Евровидение-2021" намерены провести в мае 2021 года. Напомним, что в этом году конкурс по понятным причинам был отменен. Фото: pixabay

Согласно новым правилам, участники главного международного музыкального конкурса «Евровидение-2021» должны будут заранее записать свои выступления, на случай, если не смогут лично присутствовать на мероприятии из-за пандемии COVID-19.

Информация об изменениях появилась в среду, 18 ноября, на сайте организаторов конкурса. Находясь в своей стране, артисты-участники должны сделать качественную студийную запись выступления в реальном времени, которая, в случае необходимости, заменит реальное присутствие музыкантов. Запись должна быть уникальной и держаться в тайне до начала конкурса, который планируется провести в мае 2021 года.

Каждый исполнитель имеет право использовать максимум три дубля при записи выступления — это будут контролировать представители «Евровидения» в прямом эфире. Записанные композиции должны предоставить организаторам все участники до конца марта. Эти меры помогут сохранить музыкальный конкурс при любом сценарии развития пандемии.

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