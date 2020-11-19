В Петербурге водитель Skoda Octavia пытался проскочить на красный свет и устроил ДТП

В Петербурге водитель Skoda Octavia пытался проскочить на красный свет и устроил ДТП
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Поздним вечером 20 ноября на пересечении Новочеркасского проспекта и Гранитной улицы водитель Skoda Octavia попытался проскочить на красный сигнал светофора и устроил ДТП.

Дорожный инцидент запечатлел видеорегистратор другого автомобиля.

«Водитель белой Skoda Octavia пытался проскочить перекрёсток Гранитной ул. и Новочеркасского проспекта уже на красный в 21:41», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На кадрах видно, как водитель иномарки белого цвета проехал на красный свет и не подождал 80 секунд. После опасного маневра он столкнулся с другой иномаркой.

Сведений о пострадавших нет. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 22-летний житель Белоруссии, управляя микроавтобусом Renault Master, не справился с управлением и выехал на «встречку, где столкнулся с большегрузом Volvo F10 с полуприцепом. Грузовиком управлял 25-летний житель Волховского района Ленобласти.

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