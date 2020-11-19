На западе Германии мужчина с ножом напал на людей

В результате инцидента пострадали несколько человек. Фото: pixabay.com

В результате инцидента пострадали несколько человек. Фото: pixabay.com

На западе Германии в городе Оберхаузен неизвестный мужчина с ножом напал на людей. Об этом пишет издание WAZ.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадали несколько человек. Часть пострадавших доставлены в реанимацию.

По данным полиции, нападение произошла около 19.00 в районе Арндштрассе.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Он также получил ранения и сейчас находится в больнице. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе Петербурга местные жители обнаружили у одного из домов труп мужчины. В отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела у дома №10 по Индустриальному проспекту.