Появились подробности ДТП с участием BMW, уходящего от погони в Калининском районе

Появились подробности ночного ДТП в Калининском районе.

Напомним, в ночь на 20 ноября водитель автомобиля BMW пытался скрыться от полиции и врезался в троллейбус. Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении проспектов Просвещения и Художников.

В результате машина загорелась. Подробная информация появилась в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Дорожный инспектор».

Виновником происшествия оказался 27-летний мужчина. Он рассказал, что всегда мечтал «удрать от ДПС». В 23:30 нарушитель отказался нажать на тормоз по требованию ОГИБДД. В течение двадцати минут он уходил от погони. В результате, он врезался в троллейбус. К счастью, обошлось без пострадавших.

Выяснилось, что водитель шесть раз проехал на запрещающий сигнал светофора, также не имел при себе водительского удостоверения и страховки. При этом сам он находился в трезвом состоянии.

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