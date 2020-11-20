В Приморье введут режим ЧС из-за последствий ледяного дождя

В Приморье введут режим ЧС из-за последствий ледяного дождя
В Приморском крае продолжают восстанавливать инфраструктуру после ледяного дождя. Фото: unsplash

В Приморском крае из-за ужасных погодных условий накануне, 19 ноября, власти региона введут режим ЧС регионального уровня. Более 150 тыс. человек остались без света, воды и тепла после ледяного дождя и тайфуна.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, на данный момент в регионе планируют ввести режим чрезвычайной ситуации. Последствия ледяного дождя и тайфуна не удалось исправить за ночь. Погодные условия принесли значительный ущерб инфраструктуре края.

На данный момент без электроснабжения и тепла остаются 150 тыс. человек. При этом энергетики занимались восстановлением света всю ночь, но это не помогло ликвидировать последствия.

«Рвутся провода, падают опоры, деревья. Наиболее сложная обстановка сложилась во Владивостоке и Артеме — около 150 тысяч человек до сих пор остаются без света, воды и тепла», – говорится в сообщении правительства региона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморье овчарка выкормила двух львят.

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В Приморье введут режим ЧС из-за последствий ледяного дождя
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