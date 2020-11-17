В Приморье овчарка выкормила двух львят

Во Владивостоке немецкая овчарка выкормила двух львят, от которых отказалась мать. Об этом сообщили сотрудники парка «Белый лев» в Instagram.

В сентября белая львица Сирона отказалась от своих детенышей. На помощь пришла собака Сандра, которая начала выкармливать львят.

«Львятам… Сандре и Вектору сегодня исполнилось два месяца. Мы очень рады, что малыши здоровы и хорошо себя чувствуют, что у нас получилось их спасти… Это абсолютно уникально, что новая мама-овчарка Сандра приняла детенышей», — говорится в сообщении.

Маленькие львята еще находятся под опекой собаки. После того, как период выкармливания закончится, овчарка вернется к своим хозяевам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петроградском районе Петербурга нашли потерявшегося 10-летнего мальчика. На поиски мальчика выехали сотрудники полиции и старший инспектор-кинолог со служебной собакой — бельгийской овчаркой по кличке Атака.