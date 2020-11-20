В Петергофе неизвестный вынес из чужого дома 34 тысячи евро и коллекционные монеты

Неизвестный проник в квартиру в Петергофе. Фото: pixabay.com

Неизвестный проник в квартиру в Петергофе. Фото: pixabay.com

В Петергофе злоумышленник совершил крупное хищение, пробравшись в квартиру по улице Шахматова.

Как стало известно Gazeta.spb.ru, в четверг, 19 ноября, неизвестный вскрыл входную дверь в квартире одного из домов по улице Шахматова с целью хищения драгоценностей.

Злоумышленник смог вынести с собой обручальное кольцо из желтого металла, коллекционные монеты из драгоценных камней, а также 34 600 евро и 12 000 долларов наличными.

О происшествии сообщил хозяин квартиры. На данный момент возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные проверки для выяснения обстоятельств и поиска преступника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области оренбуржец со своей подругой убили местного жителя за просьбу надеть маски в маршрутке. Неизвестный нанес погибшему ножевое ранение, от которого он скончался на месте.