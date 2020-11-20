В Ленобласти хозпостройки полыхали на 117 «квадратах»

Во Всеволожском районе Ленобласти под утро загорелись три хозпостройки. С огнем боролись восемь спасателей.
Возгорание случилось в пятницу, 20 ноября, в СНТ «Стеклянный». Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 6:45. Пожарные оперативно выехали к указанному месту на двух спецмашинах.
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, хозпостройки горели на общей площади 117 квадратных метров.
На ликвидацию пожара сотрудникам потребовалось чуть менее двух часов. К 8:35 огонь был полностью потушен. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти тушили крупный пожар. В одном из районов горел частный дом и пристройка.