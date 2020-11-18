В Ленобласти тушили крупный пожар: горел частный до и пристройка

В Ленобласти тушили крупный пожар: горел частный до и пристройка
Пожар потушили за полтора часа. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Огонь успел распространиться на площади в 72 квадратных метров.

В Ленинградской области сегодня, 18 ноября, произошел крупный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Все случилось на 4-й алее в СНТ «Юлия» – там загорелись частный дом и пристройка. Огонь распространился на площади в 72 квадратных метра. На место прибыли восемь спасателей и две единицы специальной техники.

Справиться с возгоранием удалось примерно за полтора часа. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ижорском заводе час тушили горящую котельную. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам части в 13:35, к месту пожара оперативно выехали 16 огнеборцев на четырех спецмашинах.

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