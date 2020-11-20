В Петербурге двое жителей Чечни представились сотрудниками органов и ограбили юношу

В Петербурге двое жителей Чечни представились сотрудниками органов и ограбили юношу
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Фото: Pixabay

В Калининском районе двое жителей Чечни требовали деньги от юноши, представившись сотрудниками уголовного розыска.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу, инцидент произошел в ночь на 19 ноября возле школы на Антоновской улице. Потерпевший обратился в полицию после того, как двое неизвестных ограбили его на 15 тыс. рублей.

По версии следствия, злоумышленники представились сотрудниками уголовного розыска и под угрозой применения насилия требовали денежные средства. Испуганный 18-летний петербуржец отдал деньги.

Задержать нарушителей удалось по «горячим следам» в эту же ночь примерно в 4:45. Служебная собака довела полицейских до квартиры, где находились двое жителей Чеченской Республики.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых задержаны за грабеж.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали троих мигрантов, которые напали на автобус и сломали остановку.

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