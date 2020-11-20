Написание итогового сочинения в 11 классах перенесли на весну из-за Covid-19

Написание итогового сочинения для выпускников 11 классов пройдет в следующем году. Новая дата проведения экзамена 5 апреля.

Как сообщает пресс-служба Рособрнадзора, сочинение для одиннадцатиклассников будет организовано весной, а не 2 декабря, как планировалось ранее, из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в стране с коронавирусом.

«Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения», – говорится в сообщении пресс-службы.

Также изменения коснулись и выпускников 9 классов. Собеседование по русскому языку для школьников пройдет дистанционно. Дата проведения – 10 февраля 2021 года. Дополнительные сроки – 10 марта и 17 мая.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вынужденная дистанционка заставит петербургские вузы пересмотреть свои программы.