Семья из Тосно получила в подарок от Ленобласти квартиру

Семья из Тосно получила в подарок от Ленинградской области квартиру. Радостной новостью новые жильцы поделились с губернатором региона Александром Дрозденко.

Об этом стало известно в пятницу, 20 ноября. Новое жилье досталось семье Фенеберг, в которой в мае родились тройняшки.

Как сообщили в администрации 47-региона, таким образом был реализован сертификат на приобретение жилья на сумму 3 млн рублей, который в День семьи, любви и верности жительнице вручил губернатор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Ленобласти, которые лечатся дома, выдают бесплатные лекарства. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.