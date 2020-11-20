Петербуржцы боятся, что метро и дома рядом с ВНИИБ пострадают из-за строительных работ

Жители Выборгского района намерены собраться на новый сход против ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте. Их беспокоят работы, которые происходят у здания, они также опасаются, что строительство может нанести ущерб соседним домам и «красной» ветке метро.

Как сообщили в движении «Живой город», горожане вновь намерены собраться в субботу, 21 ноября. Активисты отмечают, что городские власти устранились от решения проблемы, несмотря на обращения Союза архитекторов и Союза дизайнеров Петербурга, президиума ВООПИиК, депутатов, режиссера Сокурова и других специалистов.

По данным движения, 13 ноября на части участка ВНИИБ установили строительный забор из профлиста. Тогда ордера ГАТИ на установку ограждения обнаружить не удалось. В пятницу,20 ноября, забор демонтировали по неизвестным активистам причинам.

«Жители опасаются, что необдуманные строительные работы могут нанести значительный ущерб не только окрестным домам, но и «красной» ветке метро», — говорится в сообщении движения.

Как писала gazeta.spb.ru, петербуржцы пытаются защитить здание, построенное в стиле сталинского неоклассицизма по проекту ленинградского архитектора Бориса Журавлева.

Особенно волновать судьба здания начала активистов после того, как в прошлом году Госстройнадзор выдал ФСК «Лидер» разрешение на строительство жилой высотки на месте здания.

Жителей поддерживают депутаты Заксобрания Борис Вишневский и Надежда Тихонова. Против сноса здания также высказывался и депутат Госдумы Евгений Марченко. По его мнению, городские власти могли выкупить здание под размещение там социальных объектов.

У города, впрочем, таких планов нет. В ответе на запрос депутатов в Смольный говорится о том, что сам собственник не инициировал передачу здания Санкт-Петербургу, а власти не видят основания для выкупа объекта.

Пока по решению суда строительство на месте ВНИИБ было приостановлено до тех пор, пока не решат окончательно вопрос о внесении его в список памятников. В последнем КГИОП градозащитникам уже отказывал.