На Бухарестской иномарка сбила беременную девушку

Во Фрунзенском районе Петербурга автомобиль Hyundai сбил беременную девушку и врезался в столб. Подробности этого ДТП рассказали очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел днем 20 ноября на пересечении Дунайского проспекта и Бухарестской улицы. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую увезли в больницу.

«Была сложная ситуация и с погодой и с дорогой, не работал светофор. Все там ехали как попало. Повезло, что рядом оказался экипаж полиции, и скорая приехала через десять минут буквально», — пишут очевидцы в соцсетях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Пулковоском шоссе столкнулись две фуры. Проезд для других машин оказался перекрыт. На кадрах видно, что на участке собралась крупная пробка.